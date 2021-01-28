سوسة-كوفيد 19 : 9 وفيات اليوم الخميس وتسجيل 122 إصابة جديدة

سجلت ولاية سوسة، اليوم الخميس، وفق النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة، 9 وفيات جديدة لمصابين بفيروس كورونا، بما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 458 حالة، منها 450 وفاة سجلت بعد إعادة فتح الحدود (27 جوان الماضي).

كما ارتفع إجمالي الأشخاص الذين التقطوا عدوى الإصابة بكورونا منذ بداية انتشار الوباء بالبلاد الى 13886 شخصا، وذلك بعد تسجيل 122 إصابة جديدة أظهرتها نتائج 399 تحليلا مخبريا أجريت اليوم الخميس، من بينها 13797 إصابة سجلت بعد إعادة فتح الحدود.

وقد تعافى من بين هؤلاء المصابين 10168 شخصا، بينما لا تزال 3179 مصابا محل متابعة ومراقبة طبية.

ويقيم حاليا 179 مصابا بكورونا أصيلي ولاية سوسة في مستشفيات الولاية ومصحاتها الخاصة، منهم 47 في حالة إنعاش، وذلك الى جانب 22 مريضا من ولايات أخرى.