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عاجل:91 وفاة و1679 إصابة جديدة بفيروس كورونا..

2021/01/29 الأولى, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه سجلت بتاريخ 28 جانفي الحالي، وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، 91 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 6599 وفاة، منذ مارس الماضي.
وجاء في البلاغ ذاته أنه تم أيضا تسجيل 1679إصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 6351 تحليلا مخبريا.
وبلغ عدد المتعافين 154 ألفا و455 شخصا بعد تعافي 2019 مصابا، وذلك من بين 206 آلاف و30 شخصا حاملا للفيروس.
وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب2161 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 412 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 147 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

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