تطاوين: تسجيل حالتي وفاة و24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال 24 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتي وفاة بفيروس “كورونا”، واحدة بغمراسن والثانية بذهيبة، ليرتفع العدد الجملي للوفيات بهذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس الماضي، إلى 129 وفاة.

وتوزّعت هذه الحالات، إلى 52 في تطاوين الشمالية، و30 في غمراسن، و27 في تطاوين الجنوبية، و6 في بني مهيرة، و5 في البئر الاحمر، و4 في الصمار، و3 في ذهيبة، وحالتين (02) في رمادة.

وسجّلت الادارة الجهوية للصحة، حسب ما اعلنته في تحيينها اليوم السبت للوضع الوبائي، لفيروس “كورونا” في الجهة، 24 إصابة جديدة، تتوزع إلى 8 في تطاوين الجنوبية، و7 في تطاوين الشمالية، و5 في غمراسن، واصابتين (02) في ذهيبة، وإصابة في البئر الاحمر، وأخرى في رمادة، ما رفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس الماضي، إلى 2244 إصابة مؤكدة.

ويخضع 233 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، فيما يرقد 5 مصابين في قسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصابين في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي بغمراسن، ومصاب واحد في ذات القسم بالمستشفى المحلي برمادة.