باجة: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 4056 إصابة

سجّلت المصالح الصحية بولاية باجة، أمس الجمعة، 40 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ما رفع عدد الحالات الايجابية بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 4056 إصابة، على إثر إجراء 12835 تحليلا.

وتتوزع الإصابات الجديدة حسب الدوائر الصحية بالجهة، بين باجة (21 إصابة)، ونفزة (حالة واحدة ) وتستور(حالتان) ومجاز الباب (7 إصابات)، وتبرسق (6 إصابات)، وقبلاط (3 إصابات).

في المقابل، سجّلت الجهة، تعافي 3518 شخصا من الفيروس وذلك بنسبة تفوق الـ86 بالمائة من مجموع المصابين، علما وأن إجمالي الوفيات بالفيروس قد وصل حتى يوم أمس إلى 119 حالة الوفاة.