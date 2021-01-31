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المهدية – كورونا: 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات من بينهم رضيع

2021/01/31 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الأحد وفاة أول رضيع بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، ويبلغ من العمر 33 يوما فارق الحياة بإحدى المصحات الخاصة التي نقل إليها بعد أسبوعين من إصابته.

ورصدت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة الجائحة بالجهة، أيضا، 3 وفيات لمصابين بالفيروس التاجي من بينهم مواطنين من معتمدية المهدية عن عمر ناهز على التوالي 81 و79 سنة ومواطنة أصيلة الشابة تبلغ من العمر 77 سنة.

وأظهرت نتائج التحاليل الطبية لـ33 عينة، صدرت اليوم، 13 إصابة جديدة توزعت إلى 10 بالجم و3 بالدائرة الصحية بالمهدية.

وارتفع إجمالي الإصابات، منذ بداية ظهور الوباء، إلى 6988 من بينها 177 حالة وفاة و5453 حالة شفاء إلى جانب 1358 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

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