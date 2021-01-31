بن عروس : تسجيل حالتي وفاة و 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تجاوز إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بولاية بن عروس منذ بداية الجائحة، والى غاية اليوم الاحد ، حاجز الـ300 وفاة ، ليبلغ 329 حالة. كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية انتشار الجائحة إلى 8658 إصابة مؤكدة .

وأفاد رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره محمد بن خليفة ، في تصريح لمراسل “وات” بالجهة اليوم الأحد ، بأنه تم الإبلاغ خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية عن حالتي وفاة بسبب الفيروس وتسجيل 42 إصابة جديدة ، بعد إجراء 90 فحصا مخبريا.

كما سجلت اللجنة ، شفاء 98 حالة من بين المصابين ليبلغ إجمالي عدد الحالات المتعافية منذ بداية تفشي الفيروس 7523 حالة .

وبذلك يكون عدد الحالات النشيطة التي مازالت حاملة للفيروس 806 حالات موزعة على 42 مقيما بالمستشفى الجهوي بالياسمينات و22 بمركز الحجر الصحي الإجباري ببرج السدرية والبقية يتوزعون على مركز الحجر الصحي بالمنستير وأماكن سكناهم كمقرات ذاتية للحجر .