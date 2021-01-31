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زغوان: تسجيل 3 حالات وفاة جديدة و66 إصابة بفيروس كورونا المستجد

2021/01/31 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ذكر سهيل بالي، المدير الجهوي للصحة بزغوان، في تصريح لـ”وات”، أنه تم اليوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا لامرأتين ورجل، واحدة من منطقة الناظور تبلغ من العمر94 سنة، والثانية من مدينة الفحص من مواليد 1936، والثالث من مدينة زغوان عن عمر 71 عاما، ارتفع على إثرها عدد الوفيات إلى 110 حالات.

كما تلقت مصالح الصحة ليلة البارحة 66 نتيجة إيجابية لتحاليل مخبرية من جملة 141 عينة تم رفعها للغرض، ارتفع بموجبها إجمالي الإصابات بالجهة إلى 2770 إصابة منذ فتح الحدود، منها 392 حالة نشيطة.

وأشار بالي إلى أنه تم يوم أمس السبت 30 جانفي الجاري رفع إجراءات العزل عن منطقة جرادو التي خضعت لها منذ 10 أيام بقرار من والي الجهة، عقب الارتفاع الملحوظ لعدد الاصابات، وعودة 7 مصابين أصيلي المنطقة إلى منازلهم بعد فترة حجر صحي إجباري بمركز الكوفيد بالمنستير.

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