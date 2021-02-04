مدنين-كوفيد19: تراجع الحصيلة الوبائية بالجهة بتسجيل 79 اصابة وحالة وفاة واحدة

شهدت ولاية مدنين تراجعا في الحصيلة الوبائية لفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، بتسجيل حالة وفاة واحدة لمسن تجاوز الثمانين من عمره، و79 اصابة من جملة 1414 عينة تحليل، وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 7296 اصابة منها 274 حالة وفاة، وفق مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة زيد العنز.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أن الاصابات الجديدة توزعت إلى 41 اصابة بجزيرة جربة (بين معتمدياتها الثلاث حومة السوق وميدون واجيم)، و14 اصابة بجرجيس، و6 في كل من بن قردان ومدنين الجنوبية، و5 في كل من سيدي مخلوف ومدنين الشمالية، واصابتين اثنين ببني خداش.

وقال مدير الصحة الوقائية “إن الايام القادمة ستحدد تطور الوضع الوبائي وان كان متجها نحو التحسن من خلال تواصل تراجع الاصابات الجديدة وانخفاض عدد الوفيات”، معتبرا أن هذا التراجع يبقى حذرا.

هذا وسجلت الجهة رقما متواضعا مقارنة بالايام الماضية في حالات الشفاء بعدد 22 حالة جاءت 6 حالات شفاء منها في كل من مدنين الشمالية وجرجيس وبن قردان، وحالة شفاء واحدة في كل من مدنين الجنوبية، وبني خداش، وميدون، واجيم، دون ان تسجل حومة السوق اية حالة شفاء وبذلك يرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 5601 حالة، وفق ذات المصدر.