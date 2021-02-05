تراجع الأداء السنوي لمؤشر البورصة، “توننداكس”، بنسبة 33ر3 بالمائة خلال سنة 2020

تراجع اداء مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” خلال سنة 2020، بنسبة 3ر33 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وفق وثيقة نشرتها بورصة تونس حول تطور المؤشرات والشركات خلال سنة 2020

وكان “توننداكس” سجل سنة 2019 انخفاضا بنسبة 06ر2 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 76ر15 بالمائة سنة 2018 و45ر14 سنة 2017

وسجل مؤشر “توننداكس 20” الذي يمثل 20 شركة ذات الرسملة الاكبر في البورصة، نفس الوتيرة، إذ أنهى سنة 2020 عند النقطة 25ر2975 متراجعا بنسبة 90ر4 بالمائة.

وأظهرت الحصيلة السنوية للمؤشرات القطاعية والقطاعات الفرعية وعددها 13، الأداء الايجابي لـ9 مؤشرات مقابل تراجع 4 مؤشرات أخرى خلال سنة 2020.