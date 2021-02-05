بورصة تونس تقفل حصة الجمعة على وقع ايجابي

انهت بورصة الاوراق المالية بتونس حصة، الجمعة، على وقع ايجابي ليتقدم مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 33ر0 بالمائة ويبلغ النقطة 96ر6625 مع حجم معاملات بقيمة 27 مليون دينار، حسب شركة الوساطة بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”

وزاد سهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة بعد سلسلة من الانخفاضات بنسبة 7ر5 بالمائة ليبلغ سعر 470ر1 دينار محققا معاملات بقيمة 315 الف دينار

وارتفع سهم شركة “أدوية” بنسبة 3ر4 بالمائة ليقفل حصة الجمعة بسعر 130ر4 دينار مسجلا معاملات بقيمة 101 الف دينار. وظل الاداء السنوي للشركة سلبيا بنسبة 6ر7 بالمائة

وكان سهم شركة الهواء السائل الاكثر تاثرا بالمنحى السلبي ليتراجع سهمها بنسبة 9ر5 بالمائة 220ر100 دينارفيما استاثرت بمعاملات بقيمة 13 الف دينار. وحققت الشركة زيادة بنسبة 7ر28 بالمائة منذ بداية السنة.

واستمرت “تواصل” القابضة في منحاها التنازلي، لينخفض سهمها بنسبة 9ر5 بالمائة مع تحقيق حجم معاملات بقيمة 349 الف دينار. واعلن المجمع انه يعتزم اعادة هيكلة الشركة القابضة وقطب الاتصالات الخاص بها عبر عملية لتقليص راس المال (20 بالمائة) اي من خلال توزيع مساهمتها في “حياة كوم” التي تمتلك تواصل القابضة 100 بالمائة من راس مالها

وستعقد “تواصل” القابضة يوم 10 فيفري 2021 جلسة افصاح مالي بمقر بورصة الاوراق المالية بتونس على الساعة الثالثة بعد الزوال

وكان الاتحاد الدولي للبنوك السهم الاكثر حيوية في حصة الجمعة مستاثرا بمعاملات بقيمة 8ر14 مليون دينار، اي ما يمثل 55 بالمائة من حجم المعاملات اليومي فيما تطور سهمه بنسبة 4ر2 بالمائة وسعر 970ر15 دينارا