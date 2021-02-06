النجم الساحلي يعلن اصابة لاعبه منتصر فرج بفيروس كورونا

اعلن النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن اصابة لاعبه الشاب منتصر فرج بفيروس كورونا.

والتحق منتصر فرج مؤخرا بفريق اكابر كرة القدم بقرار من المدرب لسعد الدريدي الذي قرر ايضا ادراجه ضمن قائمة اللاعبين المؤهلين للمشاركة في كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وكان فريق جوهرة الساحل كشف في بداية الاسبوع الجاري عن اصابة اللاعب مرتضى بن وناس والمعد البدني ايمن الحبيبي ومحلل الاداء بالفيديو قاسم بالنور والمسؤول الاداري محمد اللطيف ومرافق الفريق انيس النصري بفيروس كورونا.