باب بحر: القبض على شخصين أحدهما محل حكم بالسجن وحجز سيارة محل سرقة

الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تدعو الى الكشف عن الجهات المتورّطة في العمليات الإرهابية”..

هذه حقيقة اعتزام المشيشي الاستقالة من منصبه

القبض على 03 أشخاص في السيجومي من أجل السرقة بالنطر والمشاركة في ذلك وحجز 17 هاتف جوال

النجم الساحلي يعلن اصابة لاعبه منتصر فرج بفيروس كورونا

2021/02/06 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

اعلن النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن اصابة لاعبه الشاب منتصر فرج بفيروس كورونا.
والتحق منتصر فرج مؤخرا بفريق اكابر كرة القدم بقرار من المدرب لسعد الدريدي الذي قرر ايضا ادراجه ضمن قائمة اللاعبين المؤهلين للمشاركة في كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.
وكان فريق جوهرة الساحل كشف في بداية الاسبوع الجاري عن اصابة اللاعب مرتضى بن وناس والمعد البدني ايمن الحبيبي ومحلل الاداء بالفيديو قاسم بالنور والمسؤول الاداري محمد اللطيف ومرافق الفريق انيس النصري بفيروس كورونا.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn