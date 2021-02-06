تطاوين : تسجيل حالة وفاة واحدة و21 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بمعتمدية تطاوين الشمالية خلال 24 ساعة الماضية ما يرفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس الماضي الى 135 وفاة 56 منها في تطاوين الشمالية و30 في غمراسن و27 في تطاوين الجنوبية وثمانية في بني مهيرة وخمسة في البئر الاحمر واربعة في الصمار وثلاثة في ذهيبة وحالتي وفاة في رمادة.

وسجّلت الادارة الجهوية للصحة أيضا وفق تحيينها للوضع الوبائي لفيروس كورونا اليوم السبت 21 اصابة جديدة بفيروس كورونا عشرة منهم في غمراسن وستة في تطاوين الشمالية واربعة في تطاوين الجنوبية واصابة واحدة في رمادة وبذلك ارتفع العدد الجملي للاصابات منذ شهر مارس الماضي الى 2315 اصابة مؤكدة.

ويخضع 5 مصابين للعلاج تحت المراقبة الطبية بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين كما يخضع مصابان اثنان للعلاج بقسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن فيما يلازم 134 مصابا بهذا الفيروس الحجر الصحي الذاتي في منازلهم.