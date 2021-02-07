تسجيل حالتي وفاة وزيادة بـ 192 إصابة بفيروس كورونا في الوسط المدرسي خلال الفترة بين 2 و 4 فيفري الجاري

عاجل: هذه حقيقة تعكر الحالة الصحية للغنوشي ونقله للمستشفى العسكري..

في حمام الانف: القبض على شخص محل 13 منشور تفتيش

المغرب يستعد لتسلم 5,2 مليون جرعة من لقاحي “أسترازينيكا” و”كورونافاك”

حركة مشروع تونس تدين “اعتداءات قوات الأمن تجاه الناشطين الحقوقيين والمتظاهرين”

2021/02/07 أخبار, المصدر, سياسة

أدانت حركة مشروع تونس، “الإعتداءات التي قامت بها، أمس السبت، قوات الأمن تجاه الناشطين الحقوقيين والمتظاهرين”.

وعبّرت الحركة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن مساندتها المطلقة للمحتجين السلميين وللمحامين والإعلاميين والحقوقيين الذين “استهدفهم عنف مادي ولفظي غير مسبوق وغير مبرر للنيل منهم ومنعهم من آداء مهامهم”، محمّلة مسؤولية “تعفّن الأوضاع” للحكومة والحزام البرلماني الداعم لها، “بتوظيف الأمن والعودة به إلى مربع القمع والإستبداد”.

كما نددت بالمقاربة الأمنية التي وصلت إلى مجلس نواب الشعب، “باقتراح إحدى الكتل عقوبات سالبة للحرية في حق النواب المحتجين داخل المجلس”.

وطالبت حركة مشروع تونس، بفتح تحقيق جدي في التجاوزات المرتكبة، معبّرة عن مساندتها المطلقة لعميد المحامين وأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس وأعضاء جمعية المحامين الشبان في كل التحركات والإجراءات المزمع إتخاذها.

ودعت كافة القوى الحية إلى “التضامن واليقظة للتصدي لجميع أشكال العنف، مهما كان مصدرها، والدفاع عن قيم الجمهورية وعن حرية التعبير والتظاهر، المضمونين بالدستور والقانون”، حسب نص البيان.

وكانت تحركات سلمية، انتظمت أمس السبت، بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، شهدت محاولات منع المتظاهرين من حقهم في الإحتجاج بشارع الحبيب بورقيبة، مع تسجيل اعتداء بدني ولفظي على البعض من المحامين والحقوقيين.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn