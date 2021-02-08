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كمال دقيش: “الوزارة منكبة على ايجاد الحلول القانونية الكفيلة باخراج النادي الافريقي من ازمته”

2021/02/08 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

اكد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والادماج المهني متابعته لملف النادي الافريقي وما يعيشه من صعوبات مادية وقانونية مبينا ان الوزارة منكبة على ايجاد الحلول القانونية الكفيلة بالخروج من الازمة في اقرب الاجال وذلك خلال استقباله يوم الاثنين بمقر الوزارة لثلة من المحامين الذين يساندون الهيئة التسييرية للنادي الافريقي.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم قررت مساء السبت اعتبار مجموعة متكونة من محسن الطرابلسي وزين العابدين الوسلاتي ومهدي الغربي كهيئة تسييرية وقتية للنادي الافريقي الى حين انعقاد الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 21 فيفري الجاري.

وتهدف الهيئة التسييرية الى خلاص ديون الفيفا المقدرة باكثر من 12 مليارا من اجل رفع عقوبة المنع من الانتدابات وتاهيل اللاعبين الجدد الذين تم الاتفاق معهم منذ الصائفة الماضية.

ويمر النادي الافريقي بازمة مادية وتسييرية كبيرة اثرت سلبا على مسيرة الفريق الاول لكرة القدم الذي يحتل في ختام مرحلة الذهاب من البطولة المركز قبل الاخير برصيد 8 نقاط من فوز واحد يعود الى الجولة الافتتاحية على حساب شبيبة القيروان وخمسة تعادلات.

واججت هذه الوضعية المتازمة احتجاجات جماهير النادي الافريقي التي نظمت عدة اعتصامات ونادت بحل الهيئة المديرة التي يتراسها عبد السلام اليونسي.

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