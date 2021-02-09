القصرين: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس “كورونا” بالجهة الى 4749 حالة

ارتفعت حالات الشفاء من فيروس “كورونا” بالقصرين منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم الثلاثاء الى 4749 حالة شفاء من جملة 5410 حالات إصابة منهم 31 اصابة جديدة تم تسجيلها مساء أمس عقب ورود نتائج تحاليل 120 عينة .

ولم تسجل الجهة الصحية خلال ال24 ساعة الأخيرة اية حالة وفاة ليستقر بذلك عدد حالات الوفاة منذ بدء الموجة الثانية للفيروس إلى غاية اليوم في حدود 223 حالة وفاة، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة.

وأورد ذات التحيين أن عدد الحالات الحاملة لوباء “كوفيد 19” التي تم ايواؤها بالمستشفى الجهوي بالقصرين منذ بدء انتشار الفيروس إلى حدود اليوم بلغ 624 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشيطة التي تم ايواؤها بقسم العناية المركزة بذات المستشفى 75 حالة .

يذكر أن المصالح الصحية بولاية القصرين سجلت خلال الأسبوعين المنقضيين، تراجعا في عدد حالات الإصابة بوباء “كورونا” وفي عدد حالات الوفاة، الى جانب تسجيل تراجع ملحوظ في عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بالقصرين سواء بالعناية المركزة بقسم “كوفيد 19” أو بأجنحة الأكسجين مقارنة مع الأسابيع الأخيرة من سنة 2020، وفق كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة منصف المحمدي.

وبيّن المحمدي، في تصريح سابق ل(وات)، أنه تم طيلة الأسبوع المنقضي تسجيل 160 حالة إصابة بالفيروس في حين تم أواخر السنة المنقضية تسجيل ما بين 300 و350 اصابة في الأسبوع الواحد، الى جانب تقلّص حالات الوفاة الى 6 حالات خلال الاسبوع الفارط.

وأضاف أن طاقة استيعاب أسرة الإنعاش في قسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي قد انخفضت أيضا، حيث بلغت حاليا 20 بالمائة بعد ان كانت تتراوح بين 80 و100 بالمائة، موضحا أن مريضا واحدا يقيم حاليا بقسم الإنعاش فيما يقيم 12 مريضا آخر في أجنحة الأكسجين.

وأكد المحمدي أن الوضع الوبائي بالجهة يشهد حاليا تحسنا وانفراجا هاما، الا انه من الضروري مواصلة التقيد بمقتضيات البرتوكول الصحي وعدم التراخي والتراجع تجنّبا لعودة الوضع الوبائي الى ماكان عليه.