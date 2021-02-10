تطاوين: تسجيل حالتي وفاة و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية



سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، اليوم الاربعاء، حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، واحدة بمعتمدية تطاوين الشمالية، والثانية بمعتمدية غمراسن، وذلك خلال ال24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس الماضي، إلى 139 حالة وفاة، 57 منها في تطاوين الشمالية و31 في غمراسن و28 في تطاوين الجنوبية و9 في بني مهيرة و5 في البئر الاحمر و4 في الصمار و3 في ذهيبة، غضافة إلى حالتي وفاة في رمادة.

كما سجلت الإدارة الجهوية للصحة وفق تحيينها للوضع الوبائي لفيروس كورونا اليوم الاربعاء، 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 9 منها في تطاوين الشمالية و5 في غمراسن و4 في تطاوين الجنوبية وإصابة واحدة في البئر الأحمر. وبذلك ارتفع العدد الجملي للاصابات منذ شهر مارس الماضي إلى 2321 إصابة مؤكدة.

ويخضع 4 مصابين للعلاج تحت المراقبة الطبية بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين. كما يخضع ثلاثة مصابين للعلاج بقسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.