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تفاصيل القبض على شاب 17 سنة في البحر الازرق بتهمة محاولة القتل العمد..

2021/02/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على إثر ورود مكالمة هاتفيّة يوم 11 فيفري 2021 من مستشفى المنجي سليم بالمرسى على منطقة الأمن الوطني بالمرسى مفادها تعرّض شخص (17 سنة قاطن بجهة البحر الأزرق المرسى الغربيّة) إلى عمليّة طعن بواسطة آلة حادّة.

تم إيلاء الموضوع الأهمية القصوى وقامت الوحدات التابعة للفرقة المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى بالتقل إلى المستشفى المذكور حيث تمّ سماع المتضرّر الذي أفاد أنه لما كان متواجدا بالقرب من إحدى المقاهي بالجهة نشب خلاف بينه وبين شخص تعمّد على إثره الأخير إلى طعنه بواسطة آلة حادّة “سكين” ثمّ تحصّن بالفرار.

بتعميق التحرّيات وبناءً على الأوصاف التي أدلى بها المتضرّر، تمكّنت الوحدات المذكورة من التعريف بالمظنون فيه (23 سنة قاطن بجهة البحر الأزرق المرسى الغربيّة) وبعد نصب كمين محكم تمّ إلقاء القبض عليه.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به وتحرير محضر بحث في شأنه موضوعه “محاولة القتل العمد”.

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