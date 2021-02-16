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نابل: تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع مجموع الوفيات إلى 464 حالة وفاة

2021/02/16 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ارتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية نابل ليبلغ 464 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة مساء اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية.
وتعود حالات الوفاة الاخيرة المسجلة بالجهة إلى امرأة أصيلة معتمدية منزل تميم تبلغ من العمر 87 سنة ورجل يبلغ من العمر 88 سنة أصيل معتمدية الحمامات، في حين تتعلق حالة الوفاة الثالثة برجل أصيل معتمدية دار شعبان الفهري يبلغ من العمر 86 سنة.
كما سجلت الجهة، 40 حالة إصابة محلية جديدة ليرتفع مجموع الإصابات إلى 15447 إصابة منذ بداية الجائحة من بينها 736 حالة نشيطة أي لا تزال حاملة للفيروس.
ويبلغ عدد الذين تم رفع العزل الصحي عنهم خلال الـ24 ساعة الأخيرة وتجاوزوا مرحلة نقل العدوى 104 حالات، في حين بلغ مجموع المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة 60 شخصا.

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