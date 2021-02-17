باجة: 17 إصابة جديدة ب”كورونا”..

سجلت أمس الثلاثاء بولاية باجة، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات الإيجابية بالجهة منذ بداية الجائحة، إلى 4363 حالة من جملة 14463 شخصا خضعوا للتحاليل الفيروسية.

وتتوزع الحالات الجديدة أساسا على مناطق باجة (4 حالات) وتستور (4 حالات) ومجاز الباب (3 حالات).

وقد سجل تعافي 4090 شخصا من المرض، أي بنسبة شفاء تفوق 94 بالمائة من جملة المصابين.

ولم تسجل أمس الثلاثاء أية حالة وفاة، علما بأن عدد الوفيات جراء الإصابة ب”كورونا”، وصل إلى 135، حسب إحصائيات تحصلت عليها “وات” من الإدارة الجهوية للصحة بباجة.