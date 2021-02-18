هواوي: خبر مبهج في عالم التكنولوجيا، وأخيرا تم استغلال محول الشبكة الداخلية للشركات من خلال الشبكة البصرية الداخلية POL

بقلم م. إيفان جيا المدير الفني لقسم مبيعات تقنيات شبكة النقل ومرافق الوصول بشمال إفريقيا.

المجال التقني: داتاكوم وهندسة حلول الشبكات الداخلية 8 سنوات خبرة في مجال الشبكة البصرية الداخلية او Passive Optic LAN (POL)

منذ إنشاء اتصالات الإنترنت الأولى، تشهد تقنية LAN او Local Area Network تطورا مستمرا. كما يوحي الاسم، يمكن تعريف الشبكة المحلية – أو شبكات الشركات المحلية، على أنها الترابط بين أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المختلفة في بيئة محدودة ، كتلك الخاصة بالشركات التجارية. و مع ظهور تقنيات جديدة، لم يعد هذا النوع من هندسة الشبكات كافياً لتغطية احتياجات الزمن الحالي اذ باتت تقنية POL تمثل الحل القادم في هذا المجال.

في الواقع، تتبنى الشركات حول العالم تقنيات جديدة مثل الحوسبة السحابية و Wi-Fi 6 وتحليلات البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء (IoT). ونتيجة لذلك ، تزداد فعالية الشبكة بشكل كبير خصوصا ان شبكات المؤسسات التقليدية ، التي يصعب تحديثها ، لم تعد قادرة على تلبية متطلبات الخدمة. وفقًا لاستطلاع مؤسسة البيانات الدولية (IDC) ، يجب أن يتميز حل الشبكات الداخلية للمؤسسات بهندسة شبكة مبسطة ، وإدارة بسيطة ، وتكلفة منخفضة ، و المرونة في التوسع لتلبية الاحتياجات المستقبلية.

اليوم ، يعيد صانعو القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات حول العالم التفكير في استراتيجيات الشبكات الداخلية ، مع تسارع التحول الرقمي لمواجهة وباء. مقارنة مع الحلول التقليدية، يوفر حل شبكة البصرية (POL) مزايا من حيث النطاق الترددي والتشغيل والصيانة واستهلاك الطاقة والتكلفة الإجمالية للملكية (TCO) . على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيتم استخدام POL على نطاق واسع في مختلف الصناعات وستصبح أساسًا متينًا لإعادة التفكير في خدمات الشركات.

تقدم تقنية POL العديد من المزايا. إذ أثبت أنها تلبي بنجاح احتياجات النطاق الترددي في المستقبل. مما يمكنها من تلبية الاحتياجات المتزايدة لتداول الفيديوهات بجودة عالية ع واستعمال إنترنت الأشياء IOT. و هذا ما تم تطبيقه في ميناء دبي حيث اعتمد مؤخرًا حل POL لنقل إنترنت الأشياء وخدمات الفيديو للفنادق مما يمكن من تغطية احتياجاته المتوقعة للسنوات العشر القادمة.

من ناحية أخرى، يمكن ترقية تقنية POL وعرض النطاق الترددي دون استبدال وسيط الإرسال ، وبالتالي الحفاظ على استثمار العميل كما توفر POL شبكة فائقة الجودة. من شأن هذه الشبكة أيضا تمكين المستهلكين من تلبية مطالبهم من حيث تطبيقات الشبكة الداخلية الجديدة مثل مؤتمرات الفيديو عن بعد والمراقبة الأمنية وتفاعل AR / VR وإنترنت الأشياء.

هذا و تعتبر تقنية POL صديقة للبيئة من خلال تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30٪. إذ تحول الشبكة الداخلية ذات عدة طبقات إلى شبكة ذات طبقتين. كما يمكن التكوين المسطح لشبكتها من استعمال غرف معدات أقل.

تقوم التقنية أيضا بتحسين كفاءة التشغيل والصيانة (O&M) بنسبة تصل إلى 60٪. بالمقارنة مع حلول الشبكة الداخلية التقليدية إذ أنها تتميز ببنية أبسط. بمعنى آخر ، يمكن استبدال المحطات المعيبة مباشرة ، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل والصيانة

أخيرًا ، تتمتع POL بمزايا فيزيائية من حيث الحجم والوزن والقدرة على التوسع. و وفقًا لاستطلاع IDC ، يتفق العملاء على أنه يمكن نشر POL وتشغيلها بسهولة وكفاءة أكبر ، وتقليل النفقات الاستثمارية – النفقات الاستثمارية طويلة الأجل – بحوالي 20٪.

من الواضح أن حل POL سينتشر بسرعة في العديد من القطاعات ، بما في ذلك التعليم والسياحة والنقل. و تعزم هواوي على الاستمرار في الاستثمار في الحلول وبناء أنظمة بيئية صناعية لتمكين الاتصالات البصرية في كل مكان.

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حول هواوي:

هواوي هي مزود عالمي لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) ، وتعمل مع 45 من أفضل 50 متعامل في السوق العالمية. من خلال استثمارها في الابتكار والشراكات القوية مع عملائها ، توفر هواوي حلولاً فعالة وشاملة في شبكات الاتصالات والأجهزة المحمولة والحوسبة السحابية. من خلال توفير حلول وخدمات تنافسية ، يؤكد موظفو هواوي البالغ عددهم 194 ألف موظف على التزامهم بتوفير قيمة لمشغلي الاتصالات والشركات والمستهلكين. تنتشر منتجات وحلول هواوي في أكثر من 170 دولة ، وتخدم أكثر من ثلث سكان العالم. تأسست شركة Huawei في عام 1987 ، وهي شركة خاصة مملوكة بنسبة 100٪ لموظفيها.

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