البنك العربي الدولي يصدر بلاغا هاما

أصدر البنك العربي الدولي بلاغا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسوك” أكّد من خلاله أن عطبا تقنيا طرأ على مستوى بعض الخدمات الاعلاميّة ، وقد تظافرت الجهود لاصلاحه.

وفي ما يلي نص البلاغ

يعلم بنك تونس العربي الدّولي حرفائه الكرام أنّ خللا تقنيّا طرأ بتاريخ 18 فيفري على مستوى بعض الخدمات الإعلاميّة للبنك، ممّا سبّب إضطرابات على مستوى بعض فروعه. ومنذ رصد هذا الخلل، تضافرت كلّ الجهود لمعالجة هذا الخلل ولتأمين إستمراريّة كل الخدمات البنكيّة في أفضل الظّروف.

و تجدر الإشارة إلى أنّه لم يسجّل أيّ توقّف للخدمات وإلى أنّ حرفاء الفروع المعنيّة بهذا الخلل تمّ توجيههم إلى فروع أخرى للتكفّل بطلباتهم.

كما أنّ الخدمات المعنيّة بهذه الإضطرابات بصدد العودة إلى النسق العادي لها و يؤكّد البنك في هذا النطاق أنّ الإشكال الحاصل لم يمسّ منظومة الإنتاج البنكي و ليس له أيّ تأثير على العمليّات البنكيّة للحرفاء.

وإذ يعتذر البنك لحرفائه عن أيّ إزعاج ناتج عن هذا الخلل، فإنّه يؤكّد أنّ الوضع تحت السيطرة و بصدد الرّجوع إلى الحالة العاديّة.