السيسي يلتقي رئيس الحكومة الليبية

استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، الخميس، في أول زيارة خارجية لقائد السلطة التنفيذية الجديدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن اللقاء شهد استعراض الجهود الليبية خلال الفترة المقبلة لقيادة المرحلة الانتقالية، إضافة إلى الاتفاق على تبادل الزيارات “لنقل الخبرة والتجربة إلى الجانب الليبي”.

ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية عن الدبيبة تأكيده “تطلع ليبيا إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية… خاصةً فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح”.

من جانبه، هنأ السيسي “دبيبة” بتوليه قيادة الحكومة الجديدة بعد تصويت ملتقى الحوار السياسي “بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد”.

وأكد الرئيس المصري استعداد بلاده “لتقديم كافة خبراتها وتجربتها، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار”.