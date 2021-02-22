خطية مالية ضد اذاعة “إي أف أم”..

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2021، تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة “ابتسامة أف أم” (إي أف أم) قدرها خمسة آلاف دينار من أجل “خروقات تتعلق بعدم احترام حماية الطفولة وحق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرية وحماية مصلحته الفضلى”.

كما قرر المجلس، وفق بلاغ أصدره اليوم الاثنين ، سحب المقطع موضوع المخالفة من الموقع الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثه.

وتعتبر الإذاعة، وفق ذات المصدر، في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن وجهت لها تنبيها، بتاريخ 16 أكتوبر 2020، دعتها فيه إلى توخي الحذر في التعاطي مع الجرائم المتعلقة بالأطفال وتجنب إظهار الأطفال الضحايا بما يعرضهم للأذى النفسي والوصم الاجتماعي وإلى عدم المس من المصلحة الفضلى للطفل.