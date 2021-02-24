عاجل: النيابة العمومية تستأنف قرار الإفراج عن نبيل القروي..

أكد مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها القاضي الحبيب الطرخاني في تصريح لموزاييك ، أنّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس قرر استئناف قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، القاضي بالافراج بكفالة مالية عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، وذلك طبق منطوق الفصل 87 من مجلة الاجراءات الجزائية .

وتجدر الاشارة إلى أنّ إستئناف الوكيل العام وعلى عكس وكيل الجمهورية، لا يوقف تنفيذ قرار قاضي التحقيق، أي أنّ قرار الافراج بكفالة عن نبيل القروي يبقى ساري المفعول إلى حين بتّ دائرة الإتهام في ذلك القرار إمّا بتأييده أو بنقضه.