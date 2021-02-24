تطاوين-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و29 اصابة جديدة

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” في معتمدية تطاوين الشمالية، ارتفع معها العدد الجملي للوفيات الناجمة عن هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس الماضي الى 154 وفاة تتوزع الى 59 في تطاوين الشمالية، و34 في تطاوين الجنوبية، و33 في غمراسن، و11 في بني مهيرة، و7 في البئر الاحمر، و4 في الصمار، و3 في كل من رمادة وذهيبة.

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة، وفق تحيينها حول الوضع الوبائي الصادر اليوم الأربعاء 29 اصابة جديدة توزعت الى 18 اصابة في تطاوين الشمالية، و5 في غمراسن، و3 اصابات في تطاوين الجنوبية، واصابتين في البئر الاحمر، واصابة واحدة في رمادة، وبذلك يصبح العدد الجملي للمصابين بهذه الجائحة منذ شهر مارس الماضي 2541 اصابة مؤكدة.

هذا ويخضع حاليا مصاب واحد للعلاج والمراقبة الطبية في قسم “كوفيد19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين وآخر في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.