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سليانة : تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2021/02/25 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية سليانة أمس الإربعاء 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 2723 حالة مؤكدة
وبين كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير اليوم الخميس ل”وات” أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 79 حالة في المقابل بلغ عدد الإصابات في صفوف مهنيي الصحة 242 حالة .
وأضاف الصغير أن عدد حالات الإيواء بلغ بالمستشفى الجهوي بسليانة 12 حالة من بينها 4 بالإنعاش وحالتين بالمستشفيات المحلية

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