سليانة : تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية سليانة أمس الخميس 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 2732 حالة مؤكدة

وبين كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير اليوم الجمعة ل”وات” أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 76 حالة في المقابل بلغ عدد الإصابات في صفوف مهنيي الصحة 245 حالة

وأضاف الصغير أن عدد حالات الإيواء بلغ بالمستشفى الجهوي بسليانة 12 حالة من بينها 3 بالإنعاش وحالة بالمستشفيات المحلية

يذكر أن عدد الوفيات بالجهة بلغ منذ بداية الجائحة 118 حالة