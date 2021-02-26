جندوبة-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و19 إصابة جديدة

سجلت ولاية جندوبة أوّل أمس الأربعاء 4 وفيات جراء الإصابة فيروس “كورونا”، إلى جانب رصد 19 إصابة، وفق ما جاء في التقرير الصادر عن مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة اليوم الجمعة.

وحسب ذات التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بذات الفيروس ومنذ بداية الجائحة الى 2646 إصابة فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات الى 175 مصابا.

وتعد حصيلة المتوفين الجدد المصابين المسجلة بتاريخ 24 من الشهر الجاري والبالغ عددها 4 وفيات اعلى حصيلة مسجلة في يوم واحد منذ بداية الجائحة بالجهة، فيما تعدّ حصيلة المصابين المسجلة أيضا والبالغ عددها 19 اقل حصيلة مقارنة بالعينات المرفوعة والبالغ عددها 167 عينة.

ولازالت معتمديتا جندوبة وجندوبة الشمالية باعتبارهما تنتميان الى ذات الدائرة الصحية تتصدران اعلى عدد من حيث الإصابات البالغ اكثر من نصف الإصابات الجملية (1530) وكذلك بالنسبة لعدد الوفيات البالغ 59 حالة، تليها معتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان التابعتين لذات الدائرة الصحية بـ470 إصابة و37 وفاة، تليهما الدائرة الصحية لمعتمديتي غار الدماء ووادي مليز بعدد جملي للإصابات بلغ 266 و24 وفاة.

ويبلغ عدد الإصابات في الدائرة الصحية بطبرقة 160 إصابة و16 حالة وفاة، وفي عين دراهم 127 إصابة و16 حالة وفاة و83 إصابة بفرنانة مقابل 16 حالة وفاة.