27 وفاة و 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا..

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء الأحد، عن تسجيل 27 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى حدود مساء أمس السبت إلى 8001 وفاة.

كما تم تسجيل 662 إصابة جديدة بالفيروس التاجي بعد إجراء 3328 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 198 ألفا و6 أشخاص، بعد تعافي 387 مصابا، وذلك من بين 979 ألفا و787 شخصا حاملا للفيروس.

ويتم حاليا، حسب الوزارة، التكفل بـ 1108 مصابين بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى إقامة 266 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 102 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.