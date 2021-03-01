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منظمة الاعراف والمنظمة الشغيلة تؤكدان ضرورة الحفاظ على ديمومة المؤسسات والمقدرة الشرائية

2021/03/01 أخبار, المصدر, مجتمع

أكد كل من رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، خلال جلسة عمل عقدت، الاثنين، ضرورة الحفاظ على ديمومة المؤسسات والمقدرة الشرائية للأجراء.

وشددا على أن تسعى مختلف الأطراف الوطنية على تخطي هذه الأزمة الخطيرة والانكباب على المشاكل التنموية الحقيقية، وفق بلاغ أصدره اتحاد الصناعة والتجارة.

وتطرقا، كذلك، الى الوضع العام بالبلاد وخاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الأزمة السياسة التي تعيشها البلاد وانعكاساتها على الساحة الوطنية.

وشدد الطرفان، كذلك، على وجوب الإسراع باقتناء التلاقيح ضد وباء “كوفيد – 19” للشروع في حملة التلقيح “التي تأخرت كثيرا”، وفق البلاغ ذاته.

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