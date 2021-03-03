المشيشي ووزير الخارجية الروسي يتفقان على التسريع في حصول تونس على طلبيتها من مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V”

اتفق رئيس الحكومة، هشام مشيشي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، على التسريع في تواريخ تسليم طلبيات تونس من التلقيح الروسي “سبوتنيك V” والمقدرة بمليون جرعة.

وتناولت المحادثة الهاتفية، سبل تطوير العلاقات التونسية الروسية وتنويعها بما يخدم مصلحة البلدين، حسب بلاغ نشرعلى الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة عبر شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.

وشدّد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المثمر فيما يخص محاربة انتشار فيروس كورونا.

وأشاد رئيس الحكومة هشام مشيشي في ذات السياق بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين تونس وروسيا في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معربا عن رغبته في تطويرها.

ولفت مشيشي إلى وضعية الطلبة التونسيين الذين يزاولون تعليمهم في روسيا والذين لم يتمكنوا من العودة الى هذا البلد بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة ايجاد حل سريع لهذه الوضعية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، مضيفا أن بلاده تنوي الترفيع في عدد السياح انطلاقا من هذا الصيف نحو تونس خاصة أنها أصبحت لدى الكثير من الروس الوجهة الأولى بامتياز.

يذكر أن تلقيح ” سبوتنيك ” V الروسي تحصل على رخصة الترويج في السوق التونسية منذ 30 جانفي 2021.