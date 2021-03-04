من بينهم عمته وزوجها: الإعدام لقتلة الطفل ”ربيع”..

أقرت الدائرة الجنائية بمحكنة الاستئناف ببنزرت حكم الإعدام في حق خمسة أشخاص ارتكبوا جريمة قتل الطفل ”ربيع”، وهم إمراتان وثلاث رجال بينهم أقارب للطفل وفق ما اوردته اذاعة موزاييك اليوم الخميس.

وتعود أطوار الجريمة التي هزت الرأي العام إلى شهر ديسمبر من سنة 2010، حيث اختفى الطفل عن المنزل ليتم العثور عليه بعد أيام في منطقة الجواودة مقتولا ومقطع الأطراف داخل كيس، وبعد مدة كشف سجين لوالد الضحية أنّ شقيقته عمّة الطفل وزوجها نفذا الجريمة وانطلقت على إثر ذلك الأبحاث على مراحل متعددة، قبل إقرار الحكم الإبتدائي بإعدام المتورطين الخمسة.