نصاف بن علية:الوضع الوبائي في تونس يتميز يتراجع نسبي لعدد الاصابات والوفايات بفيروس كورونا

اكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، ان الوضع الوبائي في تونس يتميز بتراجع نسبي لعدد حالات الاصابة المسجلة يوميا بفيروس كورونا ولعدد الوفايات وعدد الحالات التي يتم ايوائها بالمستشفيات.

واعتبرت في تصريح ل (وات) عشية اليوم الخميس على هامش لقاء تكويني لاطارات المندوبية الجهوية للصحة بالقيروان في اطار الاستعدادات لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا، “ان نسبة التحاليل الايجابية من بين التحاليل المنجزة مازالت تعتبر مرتفعة بما انها في حدود 20 بالمائة وهو ما يثبت ان الفيروس مازال في حالة انتشار”

وافادت ان الاجراءات، التي تم اقرارها بالنسبة للوافدين من الخارج،تهدف اساسا الى تفادي دخول السلالات المتحولة التي تسببت في عودة انتشار الفيروس بسرعة في عدة بلدان خاصة البلدان الاوروبية التي لها عدة معاملات مع تونس.

وشددت بن علية على “ضرورة المحافظة على هذا المستوى من التقلص النسبي لاتشار الفيروس بتونس” ومواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية في ظل الاستعدادات التي تشهدها البلاد للقيام بالحملة الوطنية للتلقيح.

وبينت ان عملية التقصي الميداني للحالات المشتبهة وللمخالطين لهم مزالت مستمرة مضيفة انه يتم حاليا رفع عينات من جميع الحالات الايجابية للقيام بالتقطيع الجيني للتاكد من اصابتها باحدى السلالات المتحولة ام لا.