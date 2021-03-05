أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 05 مارس

“التطبيع مع الفساد” و”سعيد والتحوير … الغنوشي وادارة شؤون الحكم … المشيشي والديبلوماسية … ثلاثي الحكم يتقاتل لتوسيع صلاحياته” و”الفلاحة … والامن الغذائي” و”تونس مصابها جلل … وقد تركها أهل الحل والحكمة … ألا من عاقل ينهي المهزلة؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة.

“التطبيع مع الفساد”

صحيفة (الصباح)

“ونحن نحتفل باليوم الوطني للمبلغ عن الفساد الموافق ل5 مارس، من السهل الفوز بتحد يرفع في كل وجه كل السياسيين والنواب والمسؤولين الحاليين ومن سبقهم بأن يقنعوا ولو نسبة قليلة من التونسيين، أن ساستهم صادقون في مقاومة الفساد والتصدي له وأن ما يلوحون به منذ سنوات من اتهامات فيما بينهم وتشهير متبادل بفساد وزراء وأحزاب واعلاميين وجمعيات ومنظمات غاياته الحقيقية ودوافعه الدفيئة قناعات راسخة لديهم بمحاربة لوبيات الفساد أينما وجدوا وتخليص البلاد والعباد من شرورهم وجشعهم واستثرائهم على حساب الشعب المسكين والفئات الكادحة والمفقرة”.

“يعارض الاحزاب ويرفض الحوار … هل عزل قيس سعيد نفسه؟”

صحيفة (الشروق)

“أكدت التصريحات الاخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مضيه في تحميل المنظومة السياسية القائمة تبعات ما آلت اليه الاوضاع في البلاد وذلك في استمرارية لمشهد الصراع السياسي الاصلي القائم بين ‘منظومة الديمقراطية التمثيلية’ وما يطرحه سعيد من نظام مجالسي بديل بما يثير السؤال حول مدى تحقيق سعيد أهدافه في علاقة بمشروعه السياسي”.

“سعيد والتحوير … الغنوشي وادارة شؤون الحكم … المشيشي والديبلوماسية … ثلاثي الحكم يتقاتل لتوسيع صلاحياته”

جريدة (المغرب)

“اليوم لم نعد في طور الصراع على الصلاحيات المقنع بل نحن فيه بشكل مكشوف. والثلاثي هنا مشارك فيه وان قدم كل منهما حججا يريد من خلالها أن يسوغ الامر على أنه تنزيل لما في الدستور أو النظام الداخلي للبرلمان”.

“هذا المربع من الصراع يبدو أن من غامروا وأقحمونا فيه يغفلون عن كونه يفاقم الازمة أكثر ويدفع بها الى أقصاها والذي سيتجسد انطلاقا من فرضية تصلب موقف الرئاسة أكثر وفشل محاولات الوساطة تقودها المنظمات بصعوبات جمة قبل هذا التطور”.

“تونس مصابها جلل … وقد تركها أهل الحل والحكمة … ألا من عاقل ينهي المهزلة؟”

جريدة (الصحافة)

“تونس اليوم أشبه بمريض يحتاج الدخول فورا الى الاستعجالي لانقاذه ويحتاج أطباء ذوي قدرات علمية وعلى قدر من النزاهة أيضا لاخراجه من مرحلة الخطر الى النجاة”.

“لعله مختصر مفيد للحالة الحرجة التي تعيشها بلادنا بعد أن تفاقمت عليها الازمات وغاب عنها الربان الحكيم”.

“نحن في قلب العاصفة ولكننا نواجهها بالسفسطة. هنا يكابر الحزب الاغلبي حركة النهضة ويواصل زهوه الزائف بشعبيته التي يتحدى بها رئيس الجمهورية ويواصل الرئيس تسديد سهامه الى خصومه المبهمين معتمدا سجله التراثي الذي لا ينضب معينه ومتسولا ‘بلاغة’ المتنبي”.

“الفلاحة … والامن الغذائي”

صحيفة (الشروق)

“لم يسبق للقطاع الفلاحي في تونس أن مر بأزمة شبيهة بالأزمة الحالية في ظل ضعف اهتمام الدولة بمشاكله. فكل مجالات القطاع الفلاحي بلا استثناء أصبحت عرضة لعديد مظاهر التهميش والفوضى والتلاعب وهيمنة ‘بارونات’ الفساد والاحتكار والسمسرة، مقابل عدم تحلي الدولة بالقوة والجرأة والشجاعة اللازمة لمجابهتها، رغم صيحات الفزع التي ما انفك يطلقها الناشطون في القطاع ورغم ما يسود سوق المنتجات الفلاحية من فوضى وارتفاع مشطّ في الأسعار..”.

“حالة من التململ والاستياء تسود منذ أشهر مختلف الناشطين في القطاع الفلاحي وارتفعت حدتها في الأيام الأخيرة وتلوح معها في الأفق بوادر ‘أزمة غذاء’ خاصة مع اقتراب المواسم الاستهلاكية الكبرى كرمضان والصيف، وذلك في ظل توقعات بنقص الصابة وبارتفاع غير مسبوق لأسعار مختلف المنتجات الفلاحية”.