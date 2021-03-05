ارتفاع حصيلة الوفيات بالكورونا في تونس الى 8130 حالة..

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، بأنه تم بتاريخ 4 مارس 2021، وإلى غاية الساعة 11 مساء، تسجيل 24 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى 8130 وفاة.

كما تم بنفس التاريخ، تسجيل 713 إصابة جديدة بالفيروس التاجي بعد إجراء 3940 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 201 ألف و500 شخصا، بعد تعافي 516 مصابا، وذلك من بين 236 ألفا و356 شخصا حاملين للفيروس.

ويتم حاليا، حسب الوزارة، التكفل بـ 1082 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى إقامة 268 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 104 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 من نفس الشهر.