بن عروس : تسجيل24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 24 من بين المصابين

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في ولاية بن عروس، منذ بداية إنتشار الجائحة، 9674 إصابة مؤكدة، بعد أن انضاف اليوم الجمعة إلى سجل الإصابات، 24 إصابة جديدة، وذلك وفق ما كشفت عنه اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بعد اجتماعها الدوري لمتابعة تطور الوضع الوبائي بالجهة.

كما ارتفع إجمالي الحالات المتعافية منذ بداية الجائحة إلى 9280 حالة، بعد تسجيل تعافي 24 حالة جديدة.

وقد تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الجملي للوفيات منذ الجائحة الأولى لفيروس كورنا، 376 حالة.

ومازال 156 شخصا يقيمون بنزل الحجر الصحي الإجباري ببرج السدرية ، بعد أن غادره 12 شخصا أكملوا فترة الحجر الصحي، فيما خضع منهم اليوم 28 شخصا لتحاليل جديدة.

ومازال يقيم بالمستشفى الجهوي الياسمينات 25 مصابا، يتوزعون على قسم الاستعجالي وقسم الطب الباطني وقسم الإنعاش.