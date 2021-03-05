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باجة: تسجيل 26 إصابة جديدة ب”كورونا”

2021/03/05 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت أمس الخميس بولاية باجة، 26 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليصل عدد الحالات الإيجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة بالجهة، إلى 4545 حالة، من جملة 15050 تحليلا تم اجراؤه.

وتتوزع الحالات الجديدة على مدينة باجة (14 حالة) ومجاز الباب (حالة واحدة) وتبرسق (4 حالات) وعمدون (4 حالات) ونفزة (3 حالات).

وقد تجاوزت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة ال95بالمائة، بعد تسجيل تعافي 4389 شخصا. كما لم تسجل أمس الخميس أية حالة وفاة، علما بأن عدد الوفيات نتيجة الاصابة ب”كورونا” بباجة بلغ 148 حالة، حسب احصائيات تحصلت عليها “وات” من الإدارة الجهوية للصحة.

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