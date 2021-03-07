قابس : تسجيل حالة وفاة و22 إصابة جديدة بكورونا

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، مراسل “وات”، بأنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل حالة (01) وفاة بفيروس كورونا، وبأن العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس قد بلغ في ولاية قابس الى حد اليوم الأحد، 281 حالة.

وبين جبران أنه تم إجراء 81 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا، وأن 22 عينة جاءت نتيجة تحليلها ايجابية، وأثبتت إصابة أصحابها بهذا الفيروس، مشيرا الى أن هذه الإصابات تتوزع إلى 12 إصابة بمارث و08 إصابات بقابس الجنوبية وإصابة واحدة (01) بكل من قابس المدينة والمطوية.

وأوضح أن العدد الجملي للإصابات بفيروس كورونا قد بلغ في ولاية قابس 9195 إصابة، مفيدا بأن 8965 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.

وأشار جبران إلى أنه توجد في ولاية قابس 229 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى، من بينها 68 حالة بقابس الجنوبية و46 حالة بقابس المدينة و42 حالة بمارث.