أريانة: تسجيل إجمالي 323 حالة وفاة و11508 إصابات مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد

بلغ إجمالي الوفيات بفيروس “كورونا” المستجد بولاية أريانة منذ انتشار الجائحة، 323 حالة وفاة، الى جانب تسجيل 11508 اصابات مؤكدة بالفيروس، منها 100 إصابة مستوردة، و11408 اصابات محلية، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة.

وتوزّعت الاصابات، وفق ذات التقرير، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، بين الاناث بـ6258 إصابة، والذكور بـ5250 إصابة، فيما استقر عدد حالات الايواء بالمستشفيات في حدود 13 حالة، منها حالتان بقسم الانعاش، و11 حالة تخضع للتنفس عبر أجهزة الاكسجين.

وفيما يتعلق بعدد المتعافين من الفيروس، فقد ارتفع الى نحو 10907 متعاف، بعد تسجيل 555 حالة شفاء جديدة منذ بداية شهر مارس الجاري.

يشار إلى أن المصالح الجهوية للصحة بأريانة، تواصل القيام بالتحاليل للتقصي عن فيروس “كورونا” المستجد، حيث بلغ عدد التحاليل المنجزة الى حد الان 13322 تحليلا، منها 8651 تحليلا مخبريا، و4707 اختبارات سريعة كشفت عن إصابة 1005 أشخاص بالفيروس.