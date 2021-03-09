مصر تؤكد عدم تسجيل اي اثار جانبية للقاح كورونا على المواطنين..

أكد محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئاسة المصرية للشؤون الصحية، عدم رصد أي آثار جانبية خطيرة للفئات التي حصلت على لقاح ضد فيروس كورونا، حتى الآن.

وقال إن “الآثار الجانبية التي قد تحدث لأي نوع من اللقاحات معروفة، وإنها لا تختلف من لقاح إلى لقاح آخر”، مشيرا إلى أنها “تتمثل في ألم مكان موضع التطعيم، أو احمرار”.

وأشار محمد عوض تاج الدين وفق ما نقله موقع اليوم السابع إلى أن” أصحاب الأمراض المزمنة هي الفئات الأولى بالحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، لأنها الأكثر عرضة للمشاكل، تليها الفئات الأكبر سنا”.

هذا وأوضح مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للشؤون الصحية، أن “هناك أنواعا كثيرة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا”، مؤكدا أن “الدولة المصرية تسعى للوصول إلى أكبر قدر من اللقاحات، لتطعيم أكبر عدد من السكان”.