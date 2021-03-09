عاجل: تأجيل موعد اعادة النفايات الايطاليّة .. وهذه التفاصيل

أكّد وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية، ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ، اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، أنه تم تحديد يوم 24 مارس 2021 كآخر أجل لإرجاع النفايات إلى إيطاليا.

وقال الدوخ، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، إن الشركة المصدرة للنفايات هي محل متابعة قضائية وأن السلطات التونسية في اتصال دائم مع السلطات الايطالية.

وأوضح الوزير أن تأخير، الموعد السابق الذي يتمثل في 9 مارس 2021 يعود الى استئناف الشركة الايطالية لدى أحد المحاكم مما أتاح الحصول على موعد جديد وفق معطيات تلقتها الوزارة أمس الإثنين، لافتا إلى وجود تقدم كبير في ملف النفايات الايطالية التي وردتها إحدى الشركات مطلع العام الجاري وتبين عدم صلوحيتها، في ظل عملية متابعة يومية لهذا الملف.