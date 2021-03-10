نقل مباراة سيتي ومونشنغلادباخ في دوري الأبطال إلى بودابست

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الأربعاء أن مانشستر سيتي سيواجه بروسيا مونشنغلادباخ في إياب دور 16 بدوري الأبطال في بودابست بعد قرار إقامة المباراة في ملعب محايد.

وهذه أحدث مباراة تتأثر بقيود السفر وسط جائحة كوفيد-19 في أوروبا وأضاف اليويفا أنها ستلعب يوم 16 مارس في ملعب بوشكاش.

وكان من المفترض أن يقام اللقاء في استاد الاتحاد الخاص بسيتي بينما أقيمت مباراة الذهاب في بودابست يوم 24 فيفري بدلا من ألمانيا.

وقال اليويفا في بيان “يمكن أن نؤكد بشكل رسمي أن مباراة إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وبروسيا مونشنغلادباخ ستلعب الآن في استاد بوشكاش في بودابست”.

وتابع “يود اليويفا توجيه الشكر لمانشستر سيتي وبروسيا مونشنغلادباخ على الدعم والتعاون وكذلك الاتحاد المجري لكرة القدم للمساعدة والموافقة على إقامة المباراة”.

وتأثرت مباريات أوروبية تضم تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال ضمن مواجهات أخرى بسبب قيود السفر وسط الوباء لتقام في ملاعب محايدة هذا الموسم.