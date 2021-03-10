سليانة: تسجيل 9 حالات إشتباه جديدة بالسلالة البريطانية المتحورة لفيروس “كورونا” بمعتمديتي الكريب وقعفور

سجّلت ولاية سليانة، مساء اليوم الأربعاء، 9 حالات إشتباه جديدة بالسلالة البريطانية المتحورة لفيروس “كورونا” بمعتمديتي الكريب وقعفور، وفق ما ذكره كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، عماد الصغير.

وبيّن الصغير لـ”وات”، أن حالات الإشتباه الجديدة تتوزع الى 8 حالات بالكريب، وحالة بقعفور، لافتا إلى أن هذه الحالات ارتفعت إلى الآن إلى 13 حالة، علما وأن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة ستعقد مساء اليوم، جلسة ثانية لإمكانية إتخاذ إجراءات جديدة.

يذكر أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة ومجابهتها، إتخذت صباح اليوم الاربعاء، جملة من الإجراءات الوقائية الاستثنائية بالكريب لمدة أسبوع قابلة للتجديد، بعد تسجيل 4 حالات إشتباه بالسلالة الجديدة المتحورة لفيروس “كورونا”.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بلغ بالكريب منذ يوم 28 فيفري المنقضي إلى غاية أمس الثلاثاء، 59 حالة إيجابية من مجموع 124 تحليلا .