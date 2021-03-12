المنستير: عملية بيضاء للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد

نظمت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، اليوم الجمعة، بدعم من المجتمع المدني، عملية بيضاء بالمركز الجهوي للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الذي وقع تركيزه بالفرع الجهوي للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بالمنستير، وفق ما أفاد به “وات”، المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.

وأضاف أنّ إطارات طبية وشبه طبية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني شاركوا في هذه العملية البيضاء للتلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد، مقدرا أنّه سيقع يوميا استقبال قرابة ألف أو 1200 شخص لتلقي التلقيح ضد كورونا.

وبيّن الببة أنّ عملية التلقيح ستنطلق غدا السبت فقط على مستوى هذا المركز الجهوي، وهو من بين ثلاثة مراكز وقع اختيارها، وجهز بمختلف المعدات والتجهيزات والموارد الطبية وشبه الطبية اللازمة للقيام بالتلقيح في أفضل الظروف، في مرحلة أولى، لفائدة العاملين في القطاع الصحي الذين سجلوا في المنصة الخاصة بالتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، والذين وصلتهم إرسالية فيها دعوة للالتحاق بهذا المركز الجهوي.

من ناحيته، أوضح مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، هشام بلحاج يوسف، أنّ إجراءات عملية التلقيح تنطلق غدا السبت حيث تصل التلاقيح إلى المركز الجهوي للتلقيح عدد 1 بالمنستير اللقاحات من وزارة الصحة بمرافقة أمنية وتتسلمها ممثلة الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير بمرافقة أمنية ليقع ايصالها إلى هذا المركز حوالي الرابعة صباحا.

ويبدأ أعوان الصحة في العمل على الساعة الثامنة صباحا وتنطلق عملية التلقيح على الساعة الثامنة والنصف صباحا، وذلك بعد التثبت من هوية الأشخاص الذين تلقوا ارسالية والتثبت من عدم وجود موانع في سوابقهم المرضية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص سريرين من باب التوقي من تسجيل مضاعفات لدى بعض الوضعيات، “وهي نادرة للغاية”، وفق قوله، وتحدث مع استعمال أي دواء أو تلقيح آخر وليست خاصة باللقاح المضاد للكوفيد.