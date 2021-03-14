قابس/كورونا: تسجيل حالتي وفاة و21 اصابة جديدة في 24 ساعة

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، يحي حمدي، اليوم الاحد، في تصريح لمراسل (وات) أنه قد تم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الوفيات بهذا الفيروس بالجهة الى 290 .

وبين حمدي أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتيجة 111 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا، وأن 21 من هذه التحاليل كانت نتيجتها ايجابية، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 08 بقابس المدينة و04 بكل من مارث وقابس الجنوبية واصابة واحدة بكل من الحامة ومطماطة الجديدة والمطوية وغنوش وقابس الغربية.

ويبلغ العدد الجملي للاشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية إلى حد اليوم في ولاية قابس 9111 شخصا من بين 9275 ثبتت إصابتهم بالفيروس، كما يبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشيطة بالجهة 162 من بينها 55 بقابس الجنوبية و31 حالة بمارث و25 حالة بقابس المدينة .