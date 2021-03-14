بنزرت: 91 إطارا طبيا وشبه طبي يتلقون التلقيح الخاص ضدّ فيروس “كورونا” في اليومين الأولين من انطلاق الحملة

تلقّى، خلال اليومين الأولين من الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس “كورونا”، بالمركز الجهوي المخصّص للغرض بفضاء دار الشباب سيدي سالم ببنزرت المدينة، 91 إطارا طبيا وشبه طبي من العاملين في الصفوف الامامية بأقسام “كوفيد 19” بالمستشفيات الجهوية والمحلية بولاية بنزرت، وقسم الانعاش الطبي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت الشمالية، التلقيح الخاص ضدّ الجائحة الفيروسية، وفق ما ذكره، اليوم الأحد، المدير الجهوي للصحة، جمال الدين السعيداني.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الذّين تلقوا التّلقيح خلال اليوم الأول من الحملة التي انطلقت يوم أمس السبت، بلغ 44 شخصا، مع تأجيل تطعيم 38 شخصا لأسباب صحيّة متعلقة بإصابتهم بالفيروس سابقا، وبالتّالي ضرورة انتظارهم لمدّة 6 أشهر قبل إجرائه، وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به في الغرض، فيما بلغ العدد اليوم 47 شخصا، مع تم تأجيل التّلقيح لـ22 آخرين لذات الأسباب.

وأعرب السعيداني، عن أمله في ارتفاع وتيرة وعدد المقبلين على التّلقيح من الشّرائح المهنيّة والعمريّة المستهدفة تباعا، خاصة مع توفر 600 جرعة من اللقاح، وتسخير الاستعدادات اللّوجستية والبشرية والصحيّة اللازمة للفرق المكلّفة في إطار أعمال اللّجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية.