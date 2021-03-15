تسجيل 15 حالة وفاة و290 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثنين، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع الى 8404 حالة وفاة، بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، وذلك إلى غاية يوم أمس الأحد 14 مارس الجاري.

وذكرت الوزارة أيضا أنه تم بهذا التاريخ تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 2994 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 209 الفا و166 من بين 242 الفا و124 حالة حاملة للفيروس. أما عدد المتعافين فقدر بـ209 آلاف و166 شخصا بعد تعافي 1480 شخصا من هذا الفيروس.

وأضافت الوزارة، في بلاغها اليومي حول الحالة الوبائية في البلاد، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1048 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 270 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 100 مصاب إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين أيضا.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من العام الماضي.