صحفيو “شمس أف أم” ينتفضون ضد التعيينات المسقطة وضبابية مسار التفويت في المؤسسة: غاية الماجري تتحدث للمصدر عن آخر المستجدات..(فيديو)

نفذ صحفيو شمس اف ام المصادرة اليوم الخميس 17 مارس 2021 على هامش اعتصامهم الذي يدخل يومه الرابع وقفة احتجاجية رفعت فيها شعارات منددة بالتعيينات المسقطة وتعنت الحكومة ومضيها في سياسة الحلول الترقعية على غرار “لا لا للتعين ..لا للحلول الترقعية..لا للتعيينات المسقطة..لن نركع لن نتراجع ..” وغيرها.

وأكدت كاتب عام مساعد بالنقابة الأساسية لشمس أف ام غاية الماجري في تصريح للمصدر ان الوقفة الاحتجاجية تأتي على خلفية ما اعتبروه تعنت من طرف الحكومة ومؤسسة الكرامة القابضة في التمسك بالتعيين الجديد لصحفية على راس الاذاعة في وقت تحتاج فيه المؤسسة لشخصية ذات خبرة في ادارة المؤسسات وينتظر فيه توضيح مسار التفويت..

وأشارت الماجري انه بلغهم اليوم انه سيتم تسليم وتسلم المهام بين المديرة العامة المتخلية والمديرة الجديدة بالقوة ورغم رفض أبناء الاذاعة وفق تعبيرها.

واكدت كاتب عام مساعد بالنقابة الأساسية لشمس أف ام مضيهم في اعتصامهم واستعدادهم لخوض كافة اشكال النضال من أجل الحفاظ على مؤسستهم مع مواصلة اعتصام المفتوح بمقر الاذاعة.

ويخصوص مسار التفويت في المؤسسة اكدت الماجري وجود ضبابية في مسار التفويت رغم اعلان الكرامة القابضة في بيان سابق تقديم مستثمر عرضا لشراء شمس اف ام في وقت ينفي فيه وزير المالية وجود اي عرض لشراء الاذاعة.

واكدت المتحدثة في السياق ذاته ان هناك تكتم كبير على تفاصيل مسار التفويت وفق تعبيرها.