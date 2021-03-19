نور الدين البحيري يطالب بايداع عبير موسي بمستشفى الأمراض العقليّة

دعا النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الجمعة 19 مارس 2021 لـ”فتح بحث لايقاف رئيسة الحزب الدستوري الحرعبير موسي او ايداعها بمستشفى الامراض النفسية معتبرا أنّ الأوان قد آن للنيابة العمومية لتتدخل”.

واضاف البحيري في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم”: “موسي أصبحت حالة تمثل خطرا على السلم الاجتماعية وعلى حياة الناس وعلى سلامتهم الجسدية”.

وتابع “المطلوب اليوم لوضع حد لمثل هذه الجرائم التي طالت جميع الاطراف ولم يسلم منها أحد ..هو ان يتحرك الامن والنيابة العمومية لوضع حدّ لحالة الهستيريا التي بامكانها ان تودي بحياة اناس والى اسالة الدماء في المجلس وما رأينا هو دليل على انه ليس لعبير موسي اية حدود ..لا دستور يحكمها ولا اخلاق وهي مستعدة للاعتداء على كل من يعترض سبيلها”.