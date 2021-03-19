توننداكس يتراجع ب0،22 بالمائة في اقفال الجمعة

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس” على منحى سلبي بعد تراجعه بنسبة 0،22 بالمائة ليصل إلى النقطة 6806،65 وسط معاملات اتسمت بالضعف اذ لم تتجاوز قيمتها، لكامل الحصّة، 3،5 مليون دينار، بحسب مؤشرات التونسيّة للأوراق الماليّة.

وتمكّن سهم العقاريّة التونسيّة السعوديّة من تحقيق أفضل آداء خلال الحصّة بعد ارتفاع سعره بنسبة 3،4 بالمائة ليبلغ 2،440 دينار. في ما قدّرت قيمة المبادلات على السهم ب7 آلاف دينار. ويبدو أن السهم تفاعل إيجابا مع نشر نتائج نشاط الشركة لسنة 2020، التّي أظهرت تطوّر رقم أعمال المجموعة بنسبة 150 بالمائة ليصل إلى قيمة 46 مليون دينار ونتيجة صافية في حدود 8 مليون دينار مقابل نتيجة صافية بقيمة 1،1 مليون دينار خلال سنة 2019.

وتميّز آداء سهم أوفيس بلاست، أيضا، خلال الحصّة، دون أن يتم تسجيل أي معاملات، اذ زادت قيمته بنسبة 3،1 بالمائة ليبلغ قيمة 2،030 دينار.

في المقابل تقهقر سعر سهم المعامل الآلية بالساحل بنسبة 5،8 بالمائة ليقفل في حدود 0،980 دينار وسط حجم مبادلات ضئيل لم يتجاوز 3 آلاف دينار.

وفقد سهم تواصل القابضة نسبة 3،9 بالمائة (0،740 دينار) من قيمته تبعا لعمليّات جني الأرباح في ما تمّ جني معاملات على السهم بقيمة 179 ألف دينار.

وكانت أسهم “ليلا” الأكثر تبادلا خلال الحصّة بعد استحواذه على حوالي 572 ألف دينار من القيمة الجملية للتبادل لكامل حصّة، الجمعة. وتمكّن السهم من تحسين آدائه بنسبة 0،5 بالمائة لينهي الحصّة عند سعر 13،090 دينار.